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Москва

«Не подставлять вторую щеку»: Кравчук оценил слова Зеленского о войне с РФ 

Газета.Ru 2 часа назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук одобрил намерение нынешнего главы государства Владимира Зеленского провести всеобщую мобилизацию, включая женщин, в случае широкомасштабной войны с Россией. Кравчук добавил, что нужно бить врага, а не "подставлять вторую щеку".
Слова президента Украины Владимира Зеленского о массовой мобилизации всех, включая женщин, в случае широкомасштабной войны с Россией, характеризуют его, как патриота — пояснил в эфире телеканала «Украина 24» первый украинский глава государства Леонид Кравчук.
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Экс-президент Украины подчеркнул, что Зеленский не утверждал, что сейчас Киев реально готовится к такому повороту событий — заявление касалось чисто теоретической плоскости.

«Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина. Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был «абы», и ответ был в том же ракурсе», — указал Кравчук.

Он добавил, что Зеленский «не мог ответить иначе».

«Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали. Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза.

Я буду бить врага, а не жить по принципу «подставлять вторую щеку», — детализировал экс-глава государства.

Исходное заявление Зеленский сделал в интервью изданию «Фокус» в пятницу, 25 декабря, в ответ на вопрос о том, задумывался ли глава государства над тем, что «Россия снова может напасть на Украину, но уже с другой стороны, например, со стороны Крыма?».

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — ответил Зеленский.

Он добавил, что имеет возможность позвонить президенту России Владимиру Путину, и тот «точно пообщается» с Зеленским.
При этом, замсекретаря Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос в интервью «Новому времени» категорически отверг возможность реализации плана президента страны мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России.

« [Окружение президента] рассказывает ему, что они способны это сделать. А мы, которые это прошли и видели это в реальности, понимаем, что, даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин: [возникает вопрос], а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли люди это делать? Нет», — рассказал генерал.

Он пояснил, что для успешного ответа на атаку извне Украина должна готовить специальный мобилизационный резерв, который будет идеологически и технически готов к войне.

«У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации.

И 2018 год — когда ввели военное положение — также показал, что огромное количество убежало. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается», — напомнил Кривонос.
Он также подчеркнул, что количество привлеченных к войне украинцев в данном случае роли играть не будет.

«Мы же не мясом воюем, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», — рассказал Кривонос.

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек также раскритиковал заявление Зеленского о мобилизации, передает РИА «Новости».

«На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать», — сказал парламентарий.

Бальбек считает, Зеленский просто попытался в очередной раз пропиарить себя таким заявлением. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, в свою очередь, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма создало бы «ужасную ситуацию» на Украине.
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В мире , Видео , Статьи , Руслан Бальбек , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
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