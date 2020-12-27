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В Бельгии 18 пациентов дома престарелых умерли после визита Санты с COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Визит Санты стал смертельным для 18 пациентов дома престарелых в Бельгии
Фото: РИА Новости
В Бельгии 18 пациентов дома престарелых скончались после того, как заведение посетил Санта— Клаус, зараженный COVID-19.
Отмечается, что на мероприятии не соблюдались меры предосторожности: не все использовали средства индивидуальной защиты, а между актерами и пациентами не была соблюдена социальная дистанция. Об этом сообщает The Sun.

«Сначала говорили, что правила соблюдались, но потом сразу же вы получаете фотографии от семей пациентов, где видно, что это не так», — отметил мэр бельгийского Мола.

Один из известных вирусологов Бельгии Марк ван Ранст заявил, что сомневается в том, что Санта мог заразить столько людей сразу. По словам эксперта, это слишком много для распространения инфекции. Причиной массовой заболеваемости, считает он, стала плохая вентиляция помещения.
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В мире , Бельгия
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