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В США разработали законопроект по борьбе с «китайским шпионажем» 

RT на русском 23 минуты назад
В США разработали законопроект по борьбе с «китайским шпионажем»
Фото: Reuters
Американские конгрессмены Грег Мёрфи, Джим Бэнкс и Ральф Абрахам разработали законопроект, направленный на усиление безопасности Соединённых Штатов из-за «шпионажа» со стороны Китая. С соответствующим заявлением группы республиканцев ознакомился RT.
Проект закона «О пресечении гнусной эксплуатации и злонамеренного шпионажа со стороны КНР в целях недопущения в конгресс» был представлен на фоне недавних сообщений о том, что в 2014 году «китайской шпионке» удалось «внедриться» в круг официальных лиц, работающих на Капитолийском холме.
Как уточняется, документ обяжет приставов палаты представителей и сената консультироваться с Управлением директора национальной разведки, Госдепартаментом и ФБР «для создания на межведомственной основе плана проверки биографических данных, позволяющего с большей точностью выявлять наличие связей с Коммунистической партией Китая».
Также, при условии вступления документа в силу, все члены конгресса Соединённых Штатов, включая стажёров, должны будут пройти проверку.
В случае если в ходе подобных мероприятий выяснится, что кто-либо из служащих конгресса был «связан» с Коммунистической партией Китая или намеревался «шпионить» в пользу КНР, он будет «немедленно уволен», говорится в пресс-релизе на сайте конгрессмена Мёрфи.
Более того, уполномоченные лица доложат о сложившейся ситуации комитетам конгресса по разведке, а расследованием дела займётся ФБР.
По словам Мёрфи, «Китай не остановится ни перед чем» ради кражи секретных разведданных и интеллектуальной собственности США.

«Теперь, когда нам известно, что китайцам удалось проникнуть в залы конгресса, нам следует действовать ответственно и принять соответствующие меры», — добавил конгрессмен.

Ранее республиканцы из палаты представителей США обратились к ФБР с требованием провести брифинги для персонала конгресса о том, какие усилия предпринимает Китай для влияния на американских законодателей.
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В мире , ФБР , Госдеп США , Китай , США
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