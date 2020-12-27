Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — цитирует РИА Новости Гебрейсуса.

По его словам, с момента начала пандемии COVID-19 всё «перевернулось с ног на голову».

Он также признал, что мир был не готов к пандемии, и призвал извлечь уроки из этого.