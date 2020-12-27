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Москва

В ВОЗ предупредили о новых пандемиях 

RT на русском и ещё 10 9 часов назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — цитирует РИА Новости Гебрейсуса.

По его словам, с момента начала пандемии COVID-19 всё «перевернулось с ног на голову».
В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса
Он также признал, что мир был не готов к пандемии, и призвал извлечь уроки из этого.
Ранее американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 80 млн
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , ВОЗ , РИА Новости
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