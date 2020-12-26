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Трампа попросили ввести режим ЧС после взрыва в Нэшвилле 

ИА Regnum 1 час назад
Губернатор Теннеси попросил Трампа ввести режим ЧС
Фото: Reuters
Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли попросил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации после взрыва в столице штата Нэшвилле. Об этом говорится в Twitter губернатора.

«С тем, чтобы успешно справиться с последствиями (взрыва) я прошу Вас ввести режим чрезвычайной ситуации … в округе Дэвидсон», — говорится в письме, адресованном Трампу.

По словам Ли, в результате инцидента ущерб в той или иной степени понесло по меньшей мере 41 предприятие.
На месте взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останки
Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря в центре Нэшвилла прогремел взрыв. По словам мэра города Джона Купера, взрыв бомбы является предварительной версией инцидента. В результате пострадали как минимум три человека.
Также сообщалось, что перед инцидентом полицейские услышали объявление из автомобиля о том, что он скоро взорвется.
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