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Зеленский выставит против России армию дезертиров 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Украинские военные предупредили о дезертирстве в случае войны с Россией
Фото: globallookpress.com
Владимир Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех — и мужчин и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве — резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства. Зачем, в таком случае, Зеленский вновь заговорил о войне с Россией?
«Задумывались ли вы над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже с другой стороны? Например, со стороны Крыма, где сейчас проблема с водоснабжением», — поинтересовались накануне журналисты издания «Фокус» у президента страны Владимира Зеленского.
«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — ответил Зеленский.
Он также добавил, что хотел бы провести «глобальный» разговор с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет по вопросам обмена удерживаемых лиц, Донбасса и Крыма. Однако украинский лидер признал, что пока «предмета для разговора нет», согласившись с ранее озвученной точкой зрения Кремля по этому вопросу.
Любопытно, что ответ на такие заявления Зеленского первым делом поступил не из Москвы, а из Киева, где президента подвергли резкой критике. В частности, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос назвал идею о мобилизации всего населения Украины неосуществимой, так как граждане страны не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
«Окружение президента рассказывает ему, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли люди это делать? Нет», — цитирует Кривоноса HB.
Зеленский обещал "мобилизовать всех" в случае войны с Россией
Как отметил генерал-майор, власти Украины не поддерживают патриотизм в стране, о чем свидетельствует 2014 год, когда «огромное количество мобилизованных шло воевать, но еще большее количество убегало от мобилизации». Потому одной мобилизации недостаточно — нужно еще научить людей выполнять боевые задачи, считает замсекретаря СНБО.

«Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. Огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», — сказал Кривонос.

Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины — Петр Порошенко — уже заявлял о том, 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске. Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.
В 2020 году ситуация для украинской «партии войны» если и изменилась, то лишь в худшую сторону, считают эксперты. Киевский политолог Денис Гаевский напомнил, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, но за этот период времени каких бы то ни было военно-политических и экономических успехов официальный Киев не достиг, а украинское общество продолжает беднеть.
«На фоне падения уровня жизни ожидаемо снижаются и милитаристские настроения в обществе. Для граждан Украины все более очевидным становится тот факт, что выгоду — политическую и финансовую — из этого конфликта извлекает только правящий класс. При этом вялотекущий конфликт в Донбассе может тянуться еще долгие годы, и на данный момент предпосылок для политического урегулирования ситуации не просматривается. Из-за этого люди задаются вопросом: а зачем в такой ситуации подвергать свою жизнь рискам?», — пояснил Гаевский.
В Госдуме слова Зеленского и вовсе вызвали недоумение, потому что население Украины в такое простое время надеется на пособия и социальные льготы, а не на раздачу автоматов. «Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать? Думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил», — цитирует депутата Госдумы Руслана Бальбека РИА «Новости».
Схожего мнения придерживается и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам,

«несмотря на длительную и упорную русофобскую пропаганду, население Украины не считает себя враждебным по отношению к России».

«Вся пропаганда проходит мимо корней волос даже самых обывательски настроенных слоев общества. Да, они могут побурчать на тему Крыма и Донбасса, но никто из них не собирается идти воевать», — сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД.
«Что касается более продвинутых украинцев, то они прекрасно понимают разницу между научно-техническим и военным потенциалом Украины и России, и они осознают то, что в случае реального конфликта ВСУ станет пушечным мясом. Это останавливает от каких-либо действий даже самые горячие головы», — убеждена собеседница.
«Кроме того, вся экономика Украины до сих пор тесно связана с экономикой России несмотря на разрушение кооперационных связей. Потому ни население, ни экономика, ни армия сегодня не готовы воевать с Россией», — отмечает эксперт.
Она также предположила, что подобные заявления Зеленского направлены на то, чтобы приподнять его резко упавший рейтинг. «Теперь он, как и Порошенко, пытается сделать ставку на националистический электорат. Также он рассчитывает, что в связи с приходом Джо Байдена в Белый дом националисты вдохновятся возможной американской поддержкой и решатся на участие в военных провокациях против России. То есть, Зеленский дает сигнал о том, что он намерен продолжать политику Порошенко и рассчитывает на соответствующую поддержку со стороны Вашингтона», — заключила Шеслер.
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В мире , Лариса Шеслер , Денис Гаевский , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Министерство обороны , Госдума , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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