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Москва

Киев требует вернуть на Украину подаренную Лаврову икону 

News.ru 57 минут назад
Икону, подаренную министру иностранных дел Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, необходимо вернуть на Украину. Об этом заявил украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич.
Во время визита в БиГ Лавров посетил Восточное Сараево, где Додик преподнёс ему в дар православную икону Николая Чудотворца, возраст которой якобы 300 лет и найдена она в Луганске. После этого посольство Украины в Сараево потребовало объяснить её происхождение.

Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг — возвращена икона в Сараево, то надо сделать второй — вернуть её в Украину, — заявил изданию «Украинская правда» Кирилич.

МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
Как писал NEWS.ru, посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска. В украинском диппредставительстве заявили, что если МИД страны не даст немедленных объяснений, то это будет означать «поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины». Позднее посольство Украины потребовало вернуть эту икону.
Икона более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич. Он добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет.
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Комментарии 337
В мире , Видео , Сергей Лавров , Милорад Додик , Василий Кирилич , МИД
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