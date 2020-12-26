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Бывший президент Польши Лех Валенса признал себя банкротом 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Экс-президент Польши Валенса признал себя банкротом
Фото: globallookpress.com
Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса признал себя банкротом.

«В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот. Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом», — сказал Валенса в беседе с телеканалом Polsat News.

Политик отметил, что раньше ему хватало заработанных средств. Еще до пандемии новой коронавирусной инфекции экс-глава государства выступал с лекциями в университетах разных стран. После закрытия границ он лишился этого дохода.
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В мире , Польша
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