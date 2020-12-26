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Москва

Бывший президент Польши пожаловался на безденежье 

Lenta.ru 19 минут назад
Бывший президент Польши пожаловался на безденежье
Фото: РИА Новости
Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Polsat News пожаловался на финансовые проблемы.

«В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот», — заявил 77-летний Валенса.

По словам бывшего польского лидера, раньше он был активен и мог зарабатывать, однако «теперь все кончено». Он отметил, что у него было много денег, однако он раздал их на благотворительные цели и теперь «стоит с пустым карманом».
Ранее Лех Валенса рассказал, как на ссорах России и Польши зарабатывают США. Он также раскритиковал решение нынешних польских лидеров покупать американский сжиженный газ вместо российского и назвал нынешнего президента Польши Анджея Дуду «несчастьем для страны».
Валенса возглавлял Польшу в 1990-1995 годах. До пандемии он подрабатывал, читая лекции в разных университетах мира.
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В мире , Анджей Дуда , Польша , США
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