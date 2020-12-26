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Президента Черногории госпитализировали с пневмонией 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Президента Черногории госпитализировали
Фото: РИА Новости
Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус отрицательные, сообщает пресс-служба политика.
По совету врачей Джуканович находится на лечении от воспаления легких, передает ТАСС.

«Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 17 декабря у президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирусную инфекцию. 25 декабря стало известно, что он выздоровел.
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В мире , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Франция , Черногория
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