МИД Украины обвинил Лукашенко в запугивании белорусов «украинским оружием» 

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Министерство иностранных дел Украины ответило на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что раскрытая в Белоруссии террористическая группировка «тоннами» ввозила оружие из Украины.

Подобные заявления являются «инсинуациями» Лукашенко, отметил спикер украинского МИДа Олег Николенко в беседе с агентством УНИАН.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — подчеркнул Николенко.

Спикер ведомства добавил, что Украина не является врагом Белоруссии, а МИД страны осуждает терроризм в любых проявлениях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные в республике члены группировки Автуховича готовили теракты и ввозили «тонны оружия» из Украины.