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МИД Украины обвинил Лукашенко в запугивании белорусов «украинским оружием» 

Газета.Ru 1 час назад
МИД Украины обвинил Лукашенко в запугивании белорусов «украинским оружием»
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины ответило на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что раскрытая в Белоруссии террористическая группировка «тоннами» ввозила оружие из Украины.
Подобные заявления являются «инсинуациями» Лукашенко, отметил спикер украинского МИДа Олег Николенко в беседе с агентством УНИАН.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — подчеркнул Николенко.

Спикер ведомства добавил, что Украина не является врагом Белоруссии, а МИД страны осуждает терроризм в любых проявлениях.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные в республике члены группировки Автуховича готовили теракты и ввозили «тонны оружия» из Украины.
До этого сотрудники белорусской милиции совместно с КГБ пресекли в республике деятельность террористической группы, члены которой обвиняются в уничтожении машин и домов сотрудников правоохранительных органов страны. Организатором и лидером группировки считается дважды судимый гражданин Белоруссии Николай Автухович, осужденный ранее за неуплату налогов в особо крупном размере, а также за незаконное хранение оружия.
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В мире , Олег Николенко , Александр Лукашенко , МИД , МВД , УНИАН
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