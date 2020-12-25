Две ракеты запущены из сектора Газа по территории Израиля 

Израильская система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии еврейского государства.
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в Ашкелоне и районах, граничащих с сектором Газа.
«Касательно предыдущего сообщения о сиренах, сработавших в Ашкелоне и районах, прилегающих к сектору Газа, две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты были перехвачены системой ПРО «Железный купол", — говорится в сообщении военных.
В результате ракетного удара из сектора Газа по Ашеклону и Ашдоду 15 сентября пострадали шесть человек.