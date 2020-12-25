Две ракеты запущены из сектора Газа по территории Израиля 

«Касательно предыдущего сообщения о сиренах, сработавших в Ашкелоне и районах, прилегающих к сектору Газа, две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты были перехвачены системой ПРО «Железный купол", — говорится в сообщении военных.