Елизавета II рассказала об источнике вдохновения

Королева Великобритании Елизавета II в ежегодном рождественском обращении рассказала о том, что служило для нее источником вдохновения в 2020 году. Видеозапись доступна на YouTube

По словам королевы, ее вдохновляли люди, которые помогали нуждающимся и занимались волонтерством.

«В Соединенном Королевстве и по всему миру люди достойно ответили на вызовы, которые принес этот год. Я горжусь ими и тронута их спокойной решимостью», — сказала она.

Елизавета II напомнила известную библейскую притчу, подчеркнув, что в трудное для всего мира время добрые самаритяне «появились повсюду, проявляя заботу и уважение ко всем, независимо от пола, расы или происхождения, и напоминая о том, что в глазах Господа все равны, и каждый уникален».

Ранее сообщалось , что принц Уильям и Кейт Миддлтон сочли неэтичным желать британцам счастливого Рождества из-за жестких ограничений, введенных в стране. Герцог и герцогиня Кембриджские отказались поздравлять жителей Великобритании с Рождеством, которое в этой стране празднуют 25 декабря. Вместо этого они поблагодарили всех работников ключевых отраслей, задействованных в борьбе с пандемией COVID-19, и членов их семей.