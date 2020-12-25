Новый тип коронавируса нашли в восьми странах Европы

Новый штамм коронавируса выявлен в восьми странах Европы. Об этом в пятницу в Twitter сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

"Восемь стран Европейского региона ВОЗ выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01, — написал он. — В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп".

Клюге призвал усилить защитные меры, в том числе дистанцирование и использование защитных масок. Он напомнил, что во время действия ограничительных мер необходимо оставаться в привычном кругу общения. Кроме того, Клюге призвал проявлять бдительность, пока продолжаются исследования воздействия нового штамма.