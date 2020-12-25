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В Европе случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в восьми странах 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Новый тип коронавируса нашли в восьми странах Европы
Фото: РИА Новости
Новый штамм коронавируса выявлен в восьми странах Европы. Об этом в пятницу в Twitter сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Восемь стран Европейского региона ВОЗ выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01, — написал он. — В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп".

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Клюге призвал усилить защитные меры, в том числе дистанцирование и использование защитных масок. Он напомнил, что во время действия ограничительных мер необходимо оставаться в привычном кругу общения. Кроме того, Клюге призвал проявлять бдительность, пока продолжаются исследования воздействия нового штамма.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19 в юго-восточной части Англии. Премьер-министр королевства Борис Джонсон 19 декабря объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше.
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В мире , Ханс Клюге , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Австралия , Дания , Лондон , Нидерланды , Великобритания , Япония
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