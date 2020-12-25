В Таджикистане за сутки выявили 32 случая коронавируса 

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Таджикистане за сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Отмечается , что общее число инфицированных достигло 13 138.

К настоящему времени 12 618 человек выздоровели, 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.