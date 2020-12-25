Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

В Таджикистане за сутки выявили 32 случая коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В Таджикистане за сутки выявили 32 случая коронавируса
Фото: РИА Новости
В Таджикистане за сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
Отмечается, что общее число инфицированных достигло 13 138.
К настоящему времени 12 618 человек выздоровели, 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Ранее Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
RT на русском: последние новости
В Канаду доставили первую партию вакцины от коронавируса Moderna В Канаду доставили первую партию вакцины от коронавируса Moderna В Крыму оценили угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды В Крыму оценили угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды о падении рейтинга украинского президента о падении рейтинга украинского президента
В мире , Сергей Колесников , Минздрав РФ , Госдума , РАН , РИА Новости , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение