В Таджикистане за сутки выявили 32 случая коронавируса 

В Таджикистане за сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
Отмечается, что общее число инфицированных достигло 13 138.
К настоящему времени 12 618 человек выздоровели, 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Ранее Сергей Колесников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.