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Лукашенко рассказал о планах задержанных в Белоруссии террористов 

News.ru 1 час назад
Лукашенко рассказал о планах задержанных в Белоруссии террористов
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные члены террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, «тоннами» ввозили оружие из Украины и готовили теракты по всей стране.

Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был, — цитирует БелТА белорусского президента.

Лукашенко также рассказал, что задержанные члены группировки готовили теракты во всех регионах Белоруссии и уже начали их совершать.

Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали, — заявил президент.

По словам политика, Комитет безопасности докладывал ему о деятельности Автуховича, но он недооценивал оппозиционера, и был удивлён, когда всё «вывернули наизнанку».
Как сообщал NEWS.ru, в Гродненской области Белоруссии была пресечена деятельность террористической группировки, участники которой причастны к поджогу дома одного из милиционеров. При обыске в доме лидера группировки были найдены взрывчатка и гранаты.
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
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