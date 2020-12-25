Лукашенко рассказал о планах задержанных в Белоруссии террористов 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные члены террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, «тоннами» ввозили оружие из Украины и готовили теракты по всей стране.

Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был, — цитирует БелТА белорусского президента.

Лукашенко также рассказал, что задержанные члены группировки готовили теракты во всех регионах Белоруссии и уже начали их совершать.

Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали, — заявил президент.

По словам политика, Комитет безопасности докладывал ему о деятельности Автуховича, но он недооценивал оппозиционера, и был удивлён, когда всё «вывернули наизнанку».

Как сообщал NEWS.ru, в Гродненской области Белоруссии была пресечена деятельность террористической группировки, участники которой причастны к поджогу дома одного из милиционеров. При обыске в доме лидера группировки были найдены взрывчатка и гранаты.