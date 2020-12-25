Прибывших из Великобритании ждет двухнедельный карантин в РФ 

Всем прибывшим в Россию из Великобритании и Северной Ирландии придется 14 дней провести на карантине, сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение выпустил Роспотребнадзор

По данным журналистов, речь идет об обязательной домашней изоляции. Отмечается, что нововведение, которое призвано в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вступит в силу с 26 декабря.

Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.

Новость прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович . Она назвала британскую мутацию коронавируса «незначительной». По ее словам, с новым типом инфекции успешно борются уже созданные препараты от COVID-19.

В разных точках земного шара в разное время обнаруживаются новые штаммы коронавируса. Так, в середине октября, как сообщал «Рамблер», у 8 жителей норвежского города Тронхейм обнаружили заражение неизвестным ранее видом инфекции. В конце августа индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма коронавируса.

Отмечалось, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, выявлено не было. Вьетнамские ученые также выявляли коронавирус-мутант, преимущественно у гостей и жителей города Дананг. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека.