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Порошенко может вернуться во власть 

Артём Кульша 39 минут назад
Эксперт предсказал возвращение Порошенко во власть в 2021 году
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Петр Порошенко может вернуться во власть в 2021 году. Об этом, как сообщает «Украина.ру», заявил журналист Виталий Портников.
Он констатировал экономический кризис и хронический дефицит бюджета на Украине и высказал мнение, что они могут спровоцировать передел власти в будущем году. Самым безболезненным вариантом развития событий журналист назвал формирование правительства национального единства. Новым премьер-министром и главным лицом в стране может стать Порошенко.

«Это был бы самый смешной вариант», — отметил Портников.

Другими кандидатами на пост главы правительства национального единства он назвал министра внутренних дел Арсена Авакова и бывших премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. В случае формирования правительства национального единства президент Украины Владимир Зеленский лишится власти и станет кем-то вроде королевы Великобритании.
Другим возможным вариантом развития событий Портников назвал латвийский, когда партии объединяются в коалицию против пророссийской партии — «Оппозиционной платформы — За жизнь» в случае Украины.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», Портников заявил, что при помощи газопровода «Северный поток — 2» президент России Владимир Путин стремится расчистить путь для ведения военных действий на Украине и ее оккупации, но достройка «Северного потока — 2» пока что откладывается из-за действующих санкций со стороны США, вероятности их ужесточения, а также из-за того, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» не может работать в зимних условиях.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Виталий Портников , Арсений Яценюк , Владимир Гройсман , Арсен Аваков , Владимир Путин
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