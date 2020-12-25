Эксперт предсказал возвращение Порошенко во власть в 2021 году

Он констатировал экономический кризис и хронический дефицит бюджета на Украине и высказал мнение, что они могут спровоцировать передел власти в будущем году. Самым безболезненным вариантом развития событий журналист назвал формирование правительства национального единства. Новым премьер-министром и главным лицом в стране может стать Порошенко.

«Это был бы самый смешной вариант», — отметил Портников.

Другим возможным вариантом развития событий Портников назвал латвийский, когда партии объединяются в коалицию против пророссийской партии — «Оппозиционной платформы — За жизнь» в случае Украины.