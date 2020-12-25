Эрдоган подтвердил запрет на новогодние программы в отелях 

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил полный запрет на новогодние развлекательные программы в виллах и отелях страны. Кроме того, он сообщил, что в канун Нового года все правоохранительные органы Турции ужесточат проверки гостиниц и жилых помещений.

Мы не допустим массовых собраний людей независимо от того, намечаются ли такие вечеринки в отелях или на виллах, наши силы безопасности примут все меры предосторожности, — цитирует телеканал NTV Эрдогана.

Он пояснил, что если «вдруг что-то произойдёт, то все будут говорит: „Где государство, почему бездействовало?“. В связи с этим он пообещал, что „полиция и разведка“ сделают всё необходимое, чтобы не допустить этого.

Как писал NEWS.ru, ранее МВД Турции выпустило циркуляр, в котором разъясняется порядок работы отелей страны в период новогодних праздников. Так, в ресторанах и отелях страны строго запрещено проведение любых развлекательных программ, в частности, вечеринок с ведущими, шоу, гала-ужинов. Также запрещена реклама любых новогодних развлечений в общественных местах. Развлекательные программы не могут проводиться в течение всего дня. С 22:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится полный запрет на исполнение и трансляцию музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей.

Контроль над соблюдением указаний будет осуществляться путём проведения проверок, в случае нарушения администрация отелей может быть привлечена к уголовной ответственности. Таким образом, Новый год в Турции можно встретить только своей семьёй или компанией, не образуя „крупных скоплений“. Отели пообещали вернуть гостям средства, если приезжающие заранее оплатили новогодние гала-ужины.