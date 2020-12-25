В США высоко оценили мощь российских десантников

Морской пехотинец из США Томас Левандовский высказал свое мнение о русском десанте, предупредив, что его рассуждения могут стать для многих «гигантским разочарованием». Скриншот и перевод комментария военнослужащего, опубликованного на англоязычной площадке, был размещен на «Яндекс. Дзен».

«Мой ответ будет гигантским разочарованием. Но, по правде говоря, большинство современных морских пехотинцев и солдат не рассматривают русских военных в принципе. И дело тут вовсе не в том, что мы думаем, будто мы намного лучше их или они не имеют никакого значения, а в том, что большинство моих сверстников о любом потенциальном противнике знают… Нет, лучше скажу так: не знают ничего!» — заявил военнослужащий.

Он с сожалением констатировал, что большинство американских военных понятия не имеет о вооружении и численности армий потенциальных противников и «стали слишком самодовольны».

«Теперь мое личное мнение. Я думаю, что русский спецназ в принципе не того же калибра, что, скажем, Seal Team Six, или Delta, или SAS, но их много, и у них действительно есть современный боевой опыт, в отличие от того, что многие люди думают о них», — подчеркнул он.

Морской пехотинец из США также отметил, что, если бы наткнулся на российских десантников во время зачистки здания, то «немного бы волновался».

«Но если мы собираемся встретиться с ними на дистанции хотя бы 500 метров, я буду немного более уверен в своих способностях, но все зависит от обстоятельств…», — заключил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», американский военнослужащий рассказал о стычке с русскими солдатами в Косово, которая закончилась поражением. По его словам, россияне быстро вошли в контакт с местным населением: они начали печь хлеб и раздавать его жителям, а взамен получали необходимые в быту вещи. Необычная для американцев хозяйственность русских выводила «котиков» из себя и однажды они решили расставить все точки над «i» и предложили десантникам решить все на поле боя.

Автор рассказа отметил, что получил удар по голове в самом начале схватки, потерял сознание и очнулся уже на базе. Позже ему объяснили, что его вырубили саперной лопаткой. При этом сослуживцы подчеркнули, что «котику» еще повезло, поскольку русский десантник специально ударил его «плашмя». В противном случае американец мог и не очнуться вовсе.