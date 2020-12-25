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Москва

Эрдоган ответил на похвалу Путина 

Артём Кульша 1 час назад
Эрдоган ответил на похвалу Путина
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин — честный человек. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее журналисты поинтересовались его мнением об Эрдогане. Российский лидер назвал его мужчиной и человеком, который держит слово, не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны.

«Это слова, которые описывают и его самого», — заявил сегодня президент Турции.

Он рассказал, что сделал такой вывод после личного знакомства с Путиным. Эрдоган назвал его действительно честным человеком.
В ходе той же пресс-конференции президент России назвал тот факт, что его турецкий коллега идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны, элементом прогнозируемости, очень важным для понимания того, с кем имеешь дело. Также он признался, что зачастую его с турецким коллегой взгляды расходятся, порой они и вовсе противоположные.
Турецкие средства массовой информации по-разному отреагировали на слова Путина об Эрдогане. Заголовки проправительственных изданий Sabah и Takvim обыгрывали фразу о том, что Эрдоган держит слово, тогда как оппозиционное издание Cumhuriyet озаглавило свою публикацию «Путин раскусил Эрдогана», подразумевая предсказуемость президента Турции во время переговоров.
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Газета Cumhuriyet
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