Эрдоган ответил на похвалу Путина 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее журналисты поинтересовались его мнением об Эрдогане. Российский лидер назвал его мужчиной и человеком, который держит слово, не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны.

«Это слова, которые описывают и его самого», — заявил сегодня президент Турции.

Он рассказал, что сделал такой вывод после личного знакомства с Путиным. Эрдоган назвал его действительно честным человеком.

В ходе той же пресс-конференции президент России назвал тот факт, что его турецкий коллега идет до конца, если считает нечто выгодным для своей страны, элементом прогнозируемости, очень важным для понимания того, с кем имеешь дело. Также он признался, что зачастую его с турецким коллегой взгляды расходятся, порой они и вовсе противоположные.

Турецкие средства массовой информации по-разному отреагировали на слова Путина об Эрдогане. Заголовки проправительственных изданий Sabah и Takvim обыгрывали фразу о том, что Эрдоган держит слово, тогда как оппозиционное издание Cumhuriyet озаглавило свою публикацию «Путин раскусил Эрдогана», подразумевая предсказуемость президента Турции во время переговоров.