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Москва

Коронавирус: ВОЗ раскритиковала Украину за эксперименты над пациентами 

Украина.ру 1 час назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ выразила озабоченность решением украинского правительства выделить 125 млн грн на препараты от коронавируса, эффективность которых поставлена под сомнение. Об этом говорится в письме регионального руководителя ВОЗ Ганса Клюге министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, на которое ссылается Lb.ua Ранее Кабмин Украины выделил деньги на закупку препаратов тоцилизумаб (лекарство от ревматоидного артрита) и иммуноглобулин. По данным ВОЗ, эти лекарственные средства не доказали свою эффективность. В частности, они практически не влияют на снижение смертности среди госпитализированных пациентов с коронавирусом.

«ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть нынешнюю практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 в Украине», — сказано в письме.

Клюге порекомендовал властям Украины перенаправить эту сумму на закупку масок и пульсометров, а также на кислородную терапию и оборудование в отделения интенсивной терапии.
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Ранее сообщалось, что тоцилизумаб якобы улучшал состояние тяжело больных коронавирусом пациентов, его включили в утвержденные списки лекарств в США и Китае. Однако клинически доказать эффективность препарата не удалось.
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В мире , Видео , Максим Степанов , Правительство Украины , ВОЗ , Китай , США
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