При новом президенте США Джозефе Байдене может быть пересмотрена и сокращена программа модернизации ядерного арсенала, пишут СМИ. Журналисты напомнили, что ранее демократ указывал на чрезмерные траты Соединенных Штатов на ядерное оружие. Из стоящих перед ним «ядерных» вопросов также остается непродленный СНВ-3.

Администрация избранного президента Соединенных Штатов демократа Джозефа Байдена рассмотрит возможность сокращения расходов на ядерные вооружения и их роли в стратегии Пентагона в рамках программы модернизации ядерного арсенала страны, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Эта программа оценивается в $1,2 трлн.

В издании напомнили, что во время предвыборной кампании Байден выражал готовность урезать «чрезмерные траты» США на ядерный арсенал. Кроме того, демократ подвергал критике решение действующего президента США Дональда Трампа о разработке новой крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

Источники сообщили, что новая американская администрация, вероятно, пересмотрит и решение военного ведомства о разработке новой межконтинентальной ракеты наземного базирования. По разным оценкам, она будет стоить порядка $100 млрд с учетом боеголовки.

«Нам нужно модернизировать наши средства сдерживания. Но мы не можем тратить такие средства, какие сейчас выделяются», — цитируют в материале собеседника из числа бывших официальных лиц страны.

Ранее сотрудники вашингтонского Фонда Карнеги рекомендовали переходной команде Байдена приостановить программу по разработке межконтинентальных ракет нового поколения до предстоящих переговоров по контролю над вооружениями.

Целью этого диалога станет установление более строгих ограничений для ракет наземного базирования США и РФ.

«Ожидание того, что Байден взглянет по-новому на программы модернизации, вызвало споры о будущем американских средств ядерного сдерживания», — подчеркнули в публикации.

Одной из причин этого в издании назвали заявления, сделанные демократом во время гонки. Он отмечал, что США должны поменять военную доктрину таким образом, чтобы ядерное оружие страны расценивалось исключительно в качестве средства сдерживания. Его применение, согласно позиции Байдена, допустимо лишь в ответ на аналогичный шаг другого государства.

В материале при этом утончили, что на данный момент Вашингтон рассматривает возможность применения ядерного арсенала как ответа на «серьезное неядерное стратегическое нападение» в «чрезвычайных обстоятельствах».

Представители переходной команды Байдена не ответили на запрос с просьбой пояснить, какие шаги они намерены предпринять, чтобы сократить указанные программы.

На сегодняшний день одна из «ядерных» проблем, стоящих перед приходящей командой Байдена, — не принятое до сих пор решение по вопросу пролонгации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как заявил 23 декабря спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в беседе с экспертами Фонда защиты демократий, администрация действующего президента страны не готова продлить это соглашение в нынешнем виде.

«Этот договор, как я и говорил, еле прошел в сенате [при ратификации в 2010 году]. Причины в том, что это невыгодная сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских [ядерных] арсеналов, в то время как российские — только на 40%», — отметил он.

Вместе с тем газета The New York Times в середине октября, ссылаясь на источники, писала, что Байден в случае своей победы на выборах может немедленно продлить с Россией СНВ-3.

Как отмечало издание, при Байдене Россия, «вполне возможно, сможет получить то, что хочет», то есть продление соглашения без дополнительных условий. Журналисты выражали мнение, что сделку могут заключить сразу после инаугурации Байдена 20 января 2021 года — до истечения срока договора.

Возможный отказ от продления СНВ-3, как уточняли советники демократа, станет фактически подрывом последнего сдерживающего соглашения в области ядерного оружия.