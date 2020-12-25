Премьер Японии Суга извинился за неточные заявления про Абэ 

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга принес извинения за предоставление неточных данных на парламентских слушаниях в должности генерального секретаря правительства при Синдзо Абэ в связи с расследованием растраты средств на банкеты для сторонников бывшего главы кабинета министров.

Речь идет о частичной оплате офисом Абэ их счетов во время банкетов в двух дорогих гостиницах Токио накануне торжественных приемов по случаю «любования сакурой».

«Я глубоко раскаиваюсь за предоставление неверной информацию в парламенте относительно приемов по случаю любования сакурой при экс-премьере Абэ», — передает РИА «Новости» слова японского премьера.

Действующий глава правительства добавил, что готов «предоставить дополнительную информацию в парламенте» по данному вопросу.