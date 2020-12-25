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Москва

Мобилизуем всех: Зеленский рассказал о «большой войне» с РФ 

Украина.ру 2 часа назад
Полноценный вооруженный конфликт с Россией не нужен Украине. Об этом изданию «Фокус» рассказал глава государства Владимир Зеленский. Интервью с ним было опубликовано 25 декабря.
Зеленского спросили, не ожидает ли он, что Россия будто бы может «напасть» на Украину со стороны Крыма, на что президент ответил, что это «ужасная ситуация» и он не хочет ее представлять.

«Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал он.

В этом же интервью Зеленский заявил, что не звонит президенту РФ Владимиру Путину, так как пока нет предмета для разговора.
Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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