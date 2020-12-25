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Трампу отказали в пересмотре итогов выборов в Висконсине 

Моя Москва.онлайн и ещё 4 1 час назад
Трампу отказали в пересмотре итогов выборов в Висконсине
Фото: Моя Москва.онлайн
Речь идет об апелляционном суде штата.
Суд Висконсина отказал действующему президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате.
Согласно официальной информации, демократ Джо Байден победил в штате с маленьким отрывом и получил 10 голосов коллегии выборщиков, голосование завершилось еще 14 декабря.
Однако предвыборный штаб Трампа утверждает, что избирком Висконсина нарушил Конституцию страны, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешил выносные ящики для бюллетеней.
Стоит уточнить, что апелляционный суд штата единогласным решением трех судей признали такие доводы несостоятельными.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Висконсин , США
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