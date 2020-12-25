Трампу отказали в пересмотре итогов выборов в Висконсине 

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Речь идет об апелляционном суде штата.

Согласно официальной информации, демократ Джо Байден победил в штате с маленьким отрывом и получил 10 голосов коллегии выборщиков, голосование завершилось еще 14 декабря.

Однако предвыборный штаб Трампа утверждает, что избирком Висконсина нарушил Конституцию страны, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешил выносные ящики для бюллетеней.

Стоит уточнить, что апелляционный суд штата единогласным решением трех судей признали такие доводы несостоятельными.