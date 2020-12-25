Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

В Пентагоне озаботились последними днями власти Трампа 

Lenta.ru 40 минут назад
В Пентагоне обсуждают действия армии в случае объявления президентом Трампом военного положения. Об этом пишет Newsweek.
По информации издания, высшие военные чины не исключают вариант, при котором Трамп выведет на улицы своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи избранному президенту Джо Байдену. Также строятся планы на случай, если поступит приказ ввести в Вашингтон армию для обеспечения порядка на время инаугурации и переходного периода.
Отмечается, что в проработке подобных сценариев участвуют только генералы, не симпатизирующие Трампу. Сторонники же действующего президента, равно как и Белый дом, не в курсе этих разработок.
Поясняется, что из-за введенного в США режима чрезвычайного положения вследствие пандемии коронавируса президент страны наделен дополнительными, обширными полномочиями.
Генералитет опасается, что сторонники Трампа могут подтолкнуть его на противозаконные действия, и выражает обеспокоенность тем, что Пентагон может быть втянут в этот политический кризис.
23 декабря сообщалось, что Трамп практически отошел от управления страной, так как все внимание уделяет планам по отмене итогов выборов, на которых одержал победу его оппонент. В частности, глава Белого дома почти не уделяет внимание государственным делам, даже несмотря на рекордное распространение коронавируса по стране. Утверждается, что Трамп не принимал участие в переговорах относительно законопроекта о стимулирующих мерах для поддержки экономики и не предпринял никаких шагов после массовых кибератак на американские правительственные ведомства, которые приписывают России.
17 декабря Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» президент сказал нескольким советникам, что в день инаугурации Байдена он останется в резиденции. Впрочем, несмотря на его поведение, в окружении Трампа выразили уверенность в том, что он мирно и вовремя сложит свои полномочия.
Последние новости
Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму «Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год «Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве
Комментарии 3
В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Пентагон , Newsweek
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение