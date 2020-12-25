В Пентагоне озаботились последними днями власти Трампа 

Пентагоне обсуждают действия армии в случае объявления президентом Трампом военного положения. Об этом пишет Newsweek

По информации издания, высшие военные чины не исключают вариант, при котором Трамп выведет на улицы своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи избранному президенту Джо Байдену . Также строятся планы на случай, если поступит приказ ввести в Вашингтон армию для обеспечения порядка на время инаугурации и переходного периода.

Отмечается, что в проработке подобных сценариев участвуют только генералы, не симпатизирующие Трампу. Сторонники же действующего президента, равно как и Белый дом, не в курсе этих разработок.

Поясняется, что из-за введенного в США режима чрезвычайного положения вследствие пандемии коронавируса президент страны наделен дополнительными, обширными полномочиями.

Генералитет опасается, что сторонники Трампа могут подтолкнуть его на противозаконные действия, и выражает обеспокоенность тем, что Пентагон может быть втянут в этот политический кризис.

23 декабря сообщалось , что Трамп практически отошел от управления страной, так как все внимание уделяет планам по отмене итогов выборов, на которых одержал победу его оппонент. В частности, глава Белого дома почти не уделяет внимание государственным делам, даже несмотря на рекордное распространение коронавируса по стране. Утверждается, что Трамп не принимал участие в переговорах относительно законопроекта о стимулирующих мерах для поддержки экономики и не предпринял никаких шагов после массовых кибератак на американские правительственные ведомства, которые приписывают России.