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Депутат Госдумы: Киев продает Западу антироссийский контент 

Газета.Ru 9 минут назад
Украина назвала противодействие России приоритетом 2021 года
Фото: Газета.Ru
Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что главным приоритетом Киева в 2021 году будет "противодействие российской агрессии" являются контентом, который украинские власти продают Западу — пояснила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек указал, что МИД Украины — это коммерческое предприятие, которое монетизирует антироссийские политические тренды.
Заявления, подобное тому, что сделал в четверг, 24 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о якобы «российской агрессии», ориентированы, прежде всего, на ряд стран Запада — пояснила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Российская агрессия» и «оккупация Крыма» существуют исключительно в воображении киевских чиновников, которые с переменным успехом «продают» этот контент западным кураторам», — указала парламентарий.

Она также напомнила про решение украинских властей отказаться от проведения вакцинации населения от коронавируса COVID19 российским препаратом «Спутник V».
При этом, известно, что западные «партнёры» Украины не торопятся предоставлять ей свои вакцины.

«Киевские власти вместо ответственных действий блокируют международное сотрудничество, отказываются от российской вакцины, не имея никаких шансов получить ее западные аналоги в ближайшем будущем», — подчеркнула Панина.

Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек также указал на прозападный ориентир заявления Кулебы.

«Сегодня МИД Украины — это коммерческое предприятие, которое монетизирует антироссийские политические тренды, получая тем самым определённый доход, абсолютно не интересуясь будущим страны и своего народа. Это, я бы сказал, не дипломатия, а приспособленчество», — пояснил член нижней палаты парламента.

Он также заметил, что на Украине всё меньше и меньше тех, кто верит словам властей про «российскую агрессию».

«Сначала [народу Украины] обещали богатое европейское будущее, потом сказали, что нужно было бороться с Россией, чтобы она «не отняла» это будущее… Финалом стало осознание того, что никто Украину в Европе не ждёт, а значит, и все эти нападки на Россию — бизнес определённой политической группы», — заключил замглавы комитета Госдумы по делам национальностей.

В своём исходном заявлении в ходе он-лайн брифинга Кулеба указал, что «приоритетом номер один» Украины во внешней политике на 2021 год является «противодействие российской агрессии и укрепление безопасности».
При этом, по его словам, Украине «нужно научиться жить с той Россией, которую она „имеет под боком“, следуя принятой на государственном уровне „стратегии“. Стратегию же эту уже формируют в правительстве Украины, а также в Совете национальной безопасности и обороны.

»Сейчас есть война между Россией и Украиной. Это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, восстановить нашу территориальную целостность, но мы понимаем, что стратегические цели России в отношении Украины останутся неизменными, а это деструктивные, разрушительные силы. Поэтому выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины», — подчеркнул глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе как о будущих безусловных фактах, и это — по уверению Кулебы — остановит «агрессию» России и поможет ей смириться с «суверенитетом» Украины. Кулеба добавил, что Украина станет «частью западного мира».
Кроме того, ещё одним важным направлением политики Киева он назвал работу так называемой «Крымской платформы» — инициатива украинского президента Владимира Зеленского по обсуждению «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», — рассказывал глава государства на выступлении в Верховной раде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выражал желание присоединиться к работе данного проекта.
Предполагается, что платформа будет работать на нескольких уровнях. В них входит взаимодействие глав государств и правительств, а также министров иностранных дел.
В Верховной раде девятого созыва также создаётся межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа». По словам спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателями этого объединения избраны депутаты от различных партий.
При этом для Москвы данная «платформа» не имеет никакого значения и какой бы то ни было юридической силы, поскольку вопроса принадлежности Крыма для России не существует — об этом неоднократно говорил российский президент Владимир Путин, а также главы всех госорганов и ведомств, парламентарии и политики федерального и регионального уровней.
Полуостров вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании результатов референдума.
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Комментарии 7
В мире , Политика , Статьи , Руслан Бальбек , Елена Панина , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Правительство Украины , Госдума , Верховная Рада , НАТО , Киев
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