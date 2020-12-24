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В Нигерии выявлен новый штамм коронавируса 

ТАСС 41 минуту назад
В Нигерии выявлен новый штамм коронавируса
Фото: Reuters
Новый штамм коронавируса, который представляет собой особую форму его мутации, обнаружен в Нигерии. Об этом сообщил в четверг местный телеканал И-эн-си-эй со ссылкой на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга.

"Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту , — отметил он. — Однако идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501. V2, выявленным 18 декабря в ЮАР". Тем не менее, по его словам, пока еще рано говорить об особенностях нового штамма коронавируса. "Требуются дополнительные исследования", — подчеркнул Нкенгасонга.

Вирус-мутант был выявлен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Предварительные данные показывают, что он не столь агрессивен, как 501. V2. В ЮАР вирус-мутант 501. V2 вызвал вторую мощную волну пандемии.
Нигерия стала первым государством в Африке, где 27 февраля текущего года был выявлен заразившийся коронавирусом. В стране насчитывается 80 922 инфицированных коронавирусом, 1 236 человек умерли.
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В мире , Нигерия , Великобритания , ЮАР
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