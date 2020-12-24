Новый штамм коронавируса обнаружен в Швейцарии и Германии

«Рассматриваемая мутация может быть обнаружена в двух образцах от людей с положительным результатом. Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии. Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве», — сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.