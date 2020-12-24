Протестующие в Ереване добились встречи с Пашиняном 

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Группа демонстрантов в центре Еревана завершила акцию протеста, добившись договорённости о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передаёт РИА Новости, в четверг группа граждан перекрыла центральный проспект Баграмяна. Протестующие требовали решения проблемы пленных и без вести пропавших военнослужащих.

Один из участников акции сообщил корреспонденту агентства, что демонстранты добились своей цели и разблокируют проспект.

Ранее стало известно об исчезновении более 70 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха. Бойцы перестали выходить на связь после операции азербайджанских ВС в Гадрутском районе. Предположительно, они попали в плен.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. В ходе боевых действий пострадало мирное население региона.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня, согласно которому стороны конфликта должны прекратить военные действия и обменяться пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит Азербайджану. За обстановкой в зоне конфликта наблюдают российские миротворцы.

Однако 11 декабря было зафиксировано нарушение перемирия в Гадрутском районе. По данным штаба российских миротворцев, сейчас ситуация в регионе стабилизировалась.