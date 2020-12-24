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Протестующие в Ереване добились встречи с Пашиняном 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Протестующие в Ереване добились встречи с Пашиняном
Фото: РИА Новости
Группа демонстрантов в центре Еревана завершила акцию протеста, добившись договорённости о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передаёт РИА Новости, в четверг группа граждан перекрыла центральный проспект Баграмяна. Протестующие требовали решения проблемы пленных и без вести пропавших военнослужащих.
Один из участников акции сообщил корреспонденту агентства, что демонстранты добились своей цели и разблокируют проспект.
Ранее стало известно об исчезновении более 70 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха. Бойцы перестали выходить на связь после операции азербайджанских ВС в Гадрутском районе. Предположительно, они попали в плен.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. В ходе боевых действий пострадало мирное население региона.
Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня, согласно которому стороны конфликта должны прекратить военные действия и обменяться пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит Азербайджану. За обстановкой в зоне конфликта наблюдают российские миротворцы.
Однако 11 декабря было зафиксировано нарушение перемирия в Гадрутском районе. По данным штаба российских миротворцев, сейчас ситуация в регионе стабилизировалась.
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В мире , Азербайджан , Армения , Ереван
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