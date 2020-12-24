ООН перебросит миротворцев из Южного Судана в ЦАР 

Две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в Центральноафриканскую Республику на фоне кризиса в стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Совет Безопасности одобрил 23 декабря предложение генерального секретаря о временной передислокации на двухмесячный период двух пехотных рот и двух военных вертолетов общего назначения из миссии ООН в Южном Судане для оказания помощи миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике", — сказал Дюжаррик.