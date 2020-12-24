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ООН перебросит миротворцев из Южного Судана в ЦАР 

РИА Новости 1 час назад
ООН перебросит миротворцев из Южного Судана в ЦАР
Фото: РИА Новости
Две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в Центральноафриканскую Республику на фоне кризиса в стране, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Совет Безопасности одобрил 23 декабря предложение генерального секретаря о временной передислокации на двухмесячный период двух пехотных рот и двух военных вертолетов общего назначения из миссии ООН в Южном Судане для оказания помощи миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике", — сказал Дюжаррик.

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В мире , Стефан Дюжаррик , ООН
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