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Кот британского премьер-министра поймал голубя на глазах журналистов 

РИА Новости 37 минут назад
Кот британского премьер-министра поймал голубя на глазах журналистов
Фото: AP Photo / Frank Augstein
Кот Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, поймал голубя на глазах журналистов. Птице все же удалось вырваться из лап хищника, свидетельствуют кадры, опубликованные в Twitter одним из журналистов.
Журналисты, дежурившие в четверг утром на Даунинг-стрит в ожидании объявления о торговой сделке по Brexit, стали свидетелями охоты Ларри на голубя.
Выждав, пока птица потеряет бдительность в поисках корма, кот провел стремительную атаку. К счастью, пернатому удалось вырваться из лап мышелова, который известен своим бойцовским характером.
Ранее Ларри был неоднократно замечен в драках со своим "коллегой" котом Палмерстоном, до лета этого года служившего главным мышеловом в МИД Великобритании.
Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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В мире , Джон Мэйджор , Маргарет Тэтчер , Тони Блэр , МИД
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