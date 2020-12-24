Кот британского премьер-министра поймал голубя на глазах журналистов 

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Кот Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, поймал голубя на глазах журналистов. Птице все же удалось вырваться из лап хищника, свидетельствуют кадры, опубликованные в Twitter одним из журналистов.

Журналисты, дежурившие в четверг утром на Даунинг-стрит в ожидании объявления о торговой сделке по Brexit, стали свидетелями охоты Ларри на голубя.

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning… pic.twitter.com/1aBwNedrtf— Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020 Выждав, пока птица потеряет бдительность в поисках корма, кот провел стремительную атаку. К счастью, пернатому удалось вырваться из лап мышелова, который известен своим бойцовским характером.

Великобритании. Ранее Ларри был неоднократно замечен в драках со своим "коллегой" котом Палмерстоном, до лета этого года служившего главным мышеловом в МИД