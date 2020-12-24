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Додон не пришёл на церемонию инаугурации Санду 

ИА Regnum 1 час назад
Додон не пришёл на церемонию инаугурации Санду
Фото: РИА Новости
Бывший президент Молдавии Игорь Додон и депутаты Партии социалистов не приняли участие в церемонии инаугурации нового главы государства Майи Санду, которая прошла сегодня, 24 декабря.
По словам Додона, по протоколу он не обязан присутствовать на церемонии, однако он обязан участвовать в церемонии передачи власти, которая пройдёт после инаугурации в здании администрации президента.

«Я буду ждать Майю Санду в здании администрации президента с букетом цветов», — сказал Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что избранный президент Молдавии Майя Санду после того, как премьер-министр страны Ион Кику подал в отставку, может сформировать переходное правительство, а также запустить процедуру подготовки к роспуску парламента.
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В мире , Игорь Додон , Администрация Президента РФ , Молдова
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