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Полиция Еревана выставила кордон, чтобы не допустить блокировки здания кабмина оппозицией 

ТАСС 38 минут назад
В Ереване усилили охрану здания кабмина
Фото: РИА Новости
Специальные силы армянской полиции в четверг утром выставили кордон с целью не допустить блокировки здания правительства оппозиционными активистами. Как сообщает корреспондент ТАСС, полицейские несут усиленную службу по всему периметру территории, прилегающей к зданию правительства.

"Мы в 10:00 (09:00 мск) заблокируем все входы и выходы здания правительства, чтобы [премьер-министр] Никол Пашинян и члены правительства не смогли попасть в здание", — заявил в среду вечером представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Каждый четверг правительство Армении проводит заседание. В настоящий момент у здания кабмина нет больших скоплений оппозиционных активистов, ситуация спокойная.
Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.
На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.
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Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Ереван
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