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«Ненастоящий»: Трампа заподозрили в жульничестве с фото 

Артём Кульша 1 час назад
Последнее фото Трампа в качестве президента может быть подделкой
Фото: Reuters
Последняя рождественская фотография Дональда Трампа в качестве президента США может быть ненастоящей. Об этом журналист Валентин Богданов сообщил в своем телеграме.
18 декабря, как сообщал «Рамблер», жена Трампа Мелания опубликовала в своем твиттере свой и мужа официальный рождественский портрет 2020 года. Он был сделан официальным фотографом Белого дома Андреа Хэнкс 10 декабря. На нем Трампы запечатлены в одинаковых смокингах на парадной лестнице Белого дома.

«А Трамп-то ненастоящий!» — написал сегодня Богданов.

Он рассказал, что в США набирает популярность теория о том, что эта фотография первой четы США — фотошоп. Якобы лишь Мелания позировала Хэнкс 10 декабря, а снимок ее супруга был сделан еще в 2019 году во время фотосессии в Лондоне. Фото были совмещены при помощи фоторедактора.
Фотоэксперт Нью-Йоркской киноакадемии Дэвид Магер не исключил вероятность этого. По его словам, свидетельствовать о фотошопе может отсутствие тени в месте, где туфли Трампа касаются красной ковровой дорожки, а также отсутствие визуального указания на контакт его руки с одеждой жены.

«Мистика прямо!» — отметил Богданов.

В 2018 году пользователи твиттера обвинили Трампа в желании унизить президента Польши Анджея Дуду и всех поляков из-за выбора им для иллюстрации встречи с коллегой снимка, на котором сам он со строгим выражением лица сидит, а улыбающийся Дуда стоит.
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Комментарии
В мире , Анджей Дуда , Валентин Богданов , Дональд Трамп
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