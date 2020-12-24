Последнее фото Трампа в качестве президента может быть подделкой

18 декабря, как сообщал «Рамблер», жена Трампа Мелания опубликовала в своем твиттере свой и мужа официальный рождественский портрет 2020 года. Он был сделан официальным фотографом Белого дома Андреа Хэнкс 10 декабря. На нем Трампы запечатлены в одинаковых смокингах на парадной лестнице Белого дома.

«А Трамп-то ненастоящий!» — написал сегодня Богданов.

Он рассказал, что в США набирает популярность теория о том, что эта фотография первой четы США — фотошоп. Якобы лишь Мелания позировала Хэнкс 10 декабря, а снимок ее супруга был сделан еще в 2019 году во время фотосессии в Лондоне. Фото были совмещены при помощи фоторедактора.

Фотоэксперт Нью-Йоркской киноакадемии Дэвид Магер не исключил вероятность этого. По его словам, свидетельствовать о фотошопе может отсутствие тени в месте, где туфли Трампа касаются красной ковровой дорожки, а также отсутствие визуального указания на контакт его руки с одеждой жены.

«Мистика прямо!» — отметил Богданов.