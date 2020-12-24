«Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, как я и говорил, еле прошел в Сенате [при ратификации в 2010 году]. Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских ([ядерных) арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов» — передает ТАСС слова Биллингсли в ходе беседы с экспертами Фонда защиты демократий, выступление которого было размещено на сайте организации в среду вечером.