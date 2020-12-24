Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп отказался продлевать ДСНВ 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Администрация действующего президента США Дональда Трампа не собирается продлевать нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в нынешнем виде, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, как я и говорил, еле прошел в Сенате [при ратификации в 2010 году]. Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских ([ядерных) арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов» — передает ТАСС слова Биллингсли в ходе беседы с экспертами Фонда защиты демократий, выступление которого было размещено на сайте организации в среду вечером.

Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали».
Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».
По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп наложил вето на оборонный бюджет США Трамп наложил вето на оборонный бюджет США Украинскому телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина Украинскому телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина Трампа обвинили в пренебрежении президентскими обязанностями Трампа обвинили в пренебрежении президентскими обязанностями
Комментарии 11
В мире , Видео , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
01:27
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
«Кровавая река» в Карелии попала на видео
01:30
«Кровавая река» в Карелии попала на видео
Происшествия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
00:47
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
Происшествия
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
01:46
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
В мире
Видео тренировки спецназа в Самарской области
00:51
Видео тренировки спецназа в Самарской области
Армия
Видео коллекции артефактов «чёрных копателей»
02:40
Видео коллекции артефактов «чёрных копателей»
Общество
Нападение своры собак на девушку попало на видео
02:43
Нападение своры собак на девушку попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение