Парламент Армении отказался рассмотреть отмену военного положения 

"Они (фракция "Мой шаг" — ред.) "уцепились" за положение, согласно которому заседание по одному и тому же вопросу не может проводиться дважды в течение месяца. Но в распоряжении руководителя парламента, то есть Арарата Мирзояна, есть инструмент, позволяющий ему принимать решения по определенным вопросам, исходя из их важности. То есть они могли, в принципе, созвать (заседание — ред.)", — сказал Абовян.