Родственники умерших от коронавируса итальянцев решили подать в суд на правительство

Италии около 500 человек, чьи родственники умерли от коронавируса, решили подать иск к властям. Об этом 23 декабря сообщило агентство Reuters.

Они требуют выплатить им €100 млн компенсации за ущерб из-за действий властей, которые не смогли оперативно отреагировать на вспышку коронавируса весной 2020 года.

Исковое заявление направили в суд в Риме . Ответчиками указаны премьер-министр Италии Джузеппе Конте, губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Иск подан членами комитета Noi Denunceremo — он представляет интересы родственников людей, умерших от последствий COVID-19 в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов Ломбардии. По мнению комитета, когда в регионе произошла вспышка коронавируса, местные власти и национальное правительство не смогли предпринять оперативных действий.

В марте Италия стала одним из основным очагом заражения в Европе. Власти страны одними из первых ввели жесткий карантин: все заведения были закрыты, а местным жителям разрешалось выходить на улицу только в магазин, к врачу и в чрезвычайных случаях.

Италия находится на первом месте в Европе и пятом месте в мире по смертности от ковида. С начала пандемии от последствий болезни здесь умерли почти 70 тысяч человек, всего в стране выявили 1,9 млн заболевших.