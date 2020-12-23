Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Родственники итальянцев, умерших от коронавируса, решили подать в суд на правительство. Они требуют €100 млн компенсации 

RTVI 1 час назад
Родственники умерших от коронавируса итальянцев решили подать в суд на правительство
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP
В Италии около 500 человек, чьи родственники умерли от коронавируса, решили подать иск к властям. Об этом 23 декабря сообщило агентство Reuters.
Они требуют выплатить им €100 млн компенсации за ущерб из-за действий властей, которые не смогли оперативно отреагировать на вспышку коронавируса весной 2020 года.
Исковое заявление направили в суд в Риме. Ответчиками указаны премьер-министр Италии Джузеппе Конте, губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана и министр здравоохранения Роберто Сперанца.
Иск подан членами комитета Noi Denunceremo — он представляет интересы родственников людей, умерших от последствий COVID-19 в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов Ломбардии. По мнению комитета, когда в регионе произошла вспышка коронавируса, местные власти и национальное правительство не смогли предпринять оперативных действий.
В марте Италия стала одним из основным очагом заражения в Европе. Власти страны одними из первых ввели жесткий карантин: все заведения были закрыты, а местным жителям разрешалось выходить на улицу только в магазин, к врачу и в чрезвычайных случаях.
Италия находится на первом месте в Европе и пятом месте в мире по смертности от ковида. С начала пандемии от последствий болезни здесь умерли почти 70 тысяч человек, всего в стране выявили 1,9 млн заболевших.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
RTVI: последние новости
Генпрокуратура Беларуси завела на Тихановскую дело об экстремизме Генпрокуратура Беларуси завела на Тихановскую дело об экстремизме США ввели торговые ограничения против российских компаний и ведомств. В список попали Минобороны и СВР США ввели торговые ограничения против российских компаний и ведомств. В список попали Минобороны и СВР Власти Австрии объявили о третьем локдауне из-за коронавируса Власти Австрии объявили о третьем локдауне из-за коронавируса
Комментарии
В мире , Reuters , Бергамо , Италия , Ломбардия , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение