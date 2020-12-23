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Санду вступила в должность президента Молдавии 

Газета.Ru и ещё 14 23 декабря 2020
Санду вступила в должность президента Молдавии
Фото: РИА Новости
Избранный президент Молдавии Майя Санду принесла присягу и вступила в должность главы республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно молдавскому законодательству, президент страны вступает в должность с момента инаугурации. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики в четверг, 24 декабря.
16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.
В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.
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