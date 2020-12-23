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Москва

Киев официально утвердил «пространство для экспериментов» в Донбассе 

ИА Regnum 40 минут назад
Киев утвердил концепцию экономического развития Донбасса
Фото: Reuters
Кабинет министров Украины одобрил концепцию экономического развития Донбасса.
Соответствующее решение принято сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба министерства по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий», передает корреспондент ИА REGNUM.
В ведомстве подчеркивают, что речь идет о решении вопросов социально-экономического характера только на подконтрольной правительству Украины территории Донбасса. Предполагается, что концепция ляжет в основу при разработке стратегии экономического развития региона.

«Сейчас мы имеем пространство для эксперимента… и создания оснований для того, чтобы международное сообщество начало рассматривать будущую стратегию экономического развития сначала этого региона, а затем и других регионов Украины как составляющую собственной экономической политики», — заявил в своем комментарии вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Он также добавил, что по оценке экспертов, на минимальное экономическое восстановление Донбасса понадобится около 20 млрд долларов, что является «астрономической цифрой».

«Решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов — невозможно. На это способны только инвесторы», — добавил Резников.

В завершение отмечается, что министерство реинтеграции планирует разработать стратегию экономического развития Донбасса на основе 42 международных «кейсов» и представить ее на утверждение правительству до апреля 2021 года.
ИА REGNUM напоминает, осенью Резников заявлял, что возглавляемое им министерство сделает упор на создание в Донбассе принципиально новой экономики. «Обновлённый Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь крупные инвестиции в Восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру», — заявлял вице-премьер в августе этого года.
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В мире , Алексей Резников , Правительство Украины , ИА REGNUM , Киев
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