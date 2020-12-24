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Москва

Минск введет ответные меры в связи с решением США по Белоруссии 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Минск введет ответные меры на санкции США
Фото: РИА Новости
МИД Белоруссии заявил, что в связи с принятым решением США о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, подготовил и введет ответные меры.

"Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, — сказано в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте ведомства. — Инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие".

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В мире , МИД , Минск , США
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