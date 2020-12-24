Минск введет ответные меры на санкции США

"Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, — сказано в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте ведомства. — Инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие".