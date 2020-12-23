Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект о выходе страны из соглашений с СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube

"Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве", — говорится в проекте закона.

Также кабмин принял решение направить соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной рады

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.