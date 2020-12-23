В Харькове простились с мэром Геннадием Кернесом 

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом , который в ночь на 17 декабря умер от последствий коронавируса в возрасте 61 года, состоялась в Харьковском национальном театре оперы и балета. Трансляцию траурной процессии вел в среду украинский телеканал " Наш ".

Проститься с мэром пришли его родные, близкие, коллеги и тысячи харьковчан. Многочисленная очередь выстроилась у входа в Харьковский оперный театр с самого утра и растянулась на несколько километров. Люди несли цветы, выражали соболезнования. Из-за большого числа желающих проститься с Кернесом местные власти продлили церемонию до 13:45 (14:45 мск).

"Это был добрый, хороший человек. Честный, никогда не бросающий в беде. Конечно, для города он очень много сделал", — отметил Добкин. Кличко также отметил, что Кернес был таким мэром, "который мог многим показать пример местного самоуправления".

На церемонию не приехали первые лица государства, украинские СМИ также обратили внимание на то, что из офиса президента Украины не прислали памятный венок.

Тело Кернеса доставили 21 декабря в Харьков из Германии, где он находился на лечении в клинике "Шарите". Его друг и деловой партнер Павел Фукс в интервью украинскому изданию " Страна " отмечал, что в свои последние дни Кернес очень хотел вернуться на родину. "Заберите меня. Я готов умереть в самолете! В Харькове!" — рассказал Фукс. Сегодня рано утром также состоялась церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе, службу вел митрополит канонической Украинской православной церкви Онуфрий. Сотни харьковчан смотрели ее на большом экране, в храме из-за карантинных ограничений присутствовали только родные и близкие мэра, чиновники Харьковского горсовета.

Похоронили Кернеса на втором городском кладбище на улице Пушкинской. Его могила находится на центральной аллее — рядом с захоронениями воинов Великой Отечественной войны и напротив могил бывших глав Харьковской областной госадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева

О Кернесе

Кернес руководил Харьковом с 2010 года. Он был также председателем Харьковской городской организации Партии регионов экс-президента Виктор Януковича. В сентябре политик заразился коронавирусом и был доставлен в германскую клинику Charite в тяжелом состоянии. Находясь уже в больнице с диагнозом коронавирус, Кернес тем не менее в октябре этого года вновь сумел одержать победу на выборах мэра.

Он победил в первом туре с результатом 60,34% и в третий раз возглавил Харьков. 9 декабря городской совет Харькова провел первое заседание после состоявшихся местных выборов, на котором Кернес был объявлен полномочным городским главой, несмотря на то, что сам он не присутствовал в сессионном зале.

11 декабря стало известно об ухудшении состояния мэра города. Из-за отказа почек он находился на диализе. В день его похорон в Харькове объявлен траур. Местные власти также предлагают поставить памятник Кернесу, назвать в его честь улицу или станцию метро.