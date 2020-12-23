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Москва

Митингующие в Ереване ушли от Дома правительства 

РИА Новости и ещё 8 23 декабря 2020
Митингующие в Ереване ушли от Дома правительства
Фото: РИА Новости
Митингующие, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, покинули территорию у здания Дома правительства республики в центре Еревана, подразделения полиции ослабили оцепление у здания, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас полицейское оцепление у Дома правительства значительно ослаблено, митингующие покинули территорию возле здания. Часть из них переместилась на противоположную сторону площади, где установлена сцена и палатки. Ситуация в центре Еревана спокойная, стычек с правоохранителями нет.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Ереван , Москва
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