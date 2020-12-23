Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании

Власти Филиппин вводят запрет на прием авиарейсов из Великобритании с 24 декабря из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса, сообщает портал Rappler

"Президент Родриго Дутерте утвердил во вторник вечером… временную приостановку (приема — ред.) полетов из Великобритании с 24 декабря 2020 года с 00.01 (19.01 мск) до 31 декабря 2020 года", — цитирует портал пресс-секретаря главы государства Гарри Роке.

Ограничение на въезд распространяется на транзитных пассажиров и тех, кто побывал в Великобритании за 14 дней до прибытия на Филиппины.

Путешественники из Великобритании, прибывшие до 24 декабря, обязаны находится на карантине 14 дней независимо от результатов ПЦР-теста.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.