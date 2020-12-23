Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании
Фото: ТАСС
Власти Филиппин вводят запрет на прием авиарейсов из Великобритании с 24 декабря из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса, сообщает портал Rappler.

"Президент Родриго Дутерте утвердил во вторник вечером… временную приостановку (приема — ред.) полетов из Великобритании с 24 декабря 2020 года с 00.01 (19.01 мск) до 31 декабря 2020 года", — цитирует портал пресс-секретаря главы государства Гарри Роке.

Ограничение на въезд распространяется на транзитных пассажиров и тех, кто побывал в Великобритании за 14 дней до прибытия на Филиппины.
Путешественники из Великобритании, прибывшие до 24 декабря, обязаны находится на карантине 14 дней независимо от результатов ПЦР-теста.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Последние новости
Время расплаты для Эрдогана пришло Время расплаты для Эрдогана пришло "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Комментарии
В мире , Гарри Роке , Великобритания , Филиппины
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
00:54
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
Происшествия
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
01:11
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
Происшествия
Новые акции протеста в Армении попали на видео
02:20
Новые акции протеста в Армении попали на видео
В мире
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
00:48
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
Происшествия
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
00:29
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
Шоу-бизнес
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
03:07
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
В мире
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
01:36
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
Армия
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
01:54
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
Армия
Видео массового нашествия диких лис в Москве
11:47
Видео массового нашествия диких лис в Москве
Общество
Путин поздравил энергетиков РФ и попал на видео
01:14
Путин поздравил энергетиков РФ и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение