Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Байден предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Байден предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Фото: ТАСС
Для США в ситуации с коронавирусом «худшие дни еще впереди», заявил избранный президент страны Джо Байден.
Он заявил, что жителям США «надо быть готовыми», победа над болезнью «потребует терпения и настойчивости». Байден обещал, что на посту президента будет говорить о ситуации с коронавирусом правду. Он также напомнил, что ему «сделали прививку», и добавил, что «ждет второй и полностью уверен в вакцине» Pfizer/BioNTech, передает РИА «Новости».
Напомним, Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer в больнице ChristianaCare в штате Делавер. По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свше 18 млн случаев COVID-19, умерли более 320 тыс. пациентов с коронавирусом.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Германии отреагировали на российские санкции В Германии отреагировали на российские санкции Спастись от мятежа в Африке надеются с помощью россиян Спастись от мятежа в Африке надеются с помощью россиян Зеленский заявил Макрону о выполнении парижских договоренностей Зеленский заявил Макрону о выполнении парижских договоренностей
В мире , Джозеф Байден , Pfizer , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
00:34
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
00:59
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
Происшествия
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
00:59
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
Общество
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
01:15
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
Оружие
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение