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Москва

Миллион кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
Миллион кур уничтожат в префектуре Тиба в Японии из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что очаг заражения обнаружили на птицеферме в городе Исуми. Это уже 13-я по счету префектура, в которой обнаружили птичий грипп. Из-за инфекционной болезни в городе введен карантин на транспортировку кур и яиц в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур за пределы 10-километровой зоны.
Ранее вспышка птичьего гриппа была обнаружена в японской префектуре Сига. В анализах погибших кур была обнаружена положительная реакция на болезнь. Вокруг фермы был организован карантин диаметром в три километра.
Также вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии, во Вьетнаме и Франции. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме из общего поголовья в три тысячи птиц в деревне погибло 2,2 тысячи.
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В мире , Видео , Mir24.TV , Тиба , Япония
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