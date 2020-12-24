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Москва

Глава Крыма дал совет украинским политикам 

Газета.Ru и ещё 4 44 минуты назад
Аксенов пообещал справиться с водной блокадой Крыма
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с водной блокадой полуострова и дал совет украинским властям. Свою позицию он высказал в интервью "Парламентской газете".

"Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической", — заявил глава региона.

На Украине намерены узаконить водную блокаду Крыма
По его словам, за шесть лет после воссоединения Крыма с Россией на полуострове было сделано "больше, чем во всей Украине за почти тридцать лет ее независимости".

"Давайте скажем честно — Украины в ее постсоветских границах больше не существует. Государство находится в состоянии распада Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым", — подчеркнул Аксенов.

С 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Комментарии 4
В мире , Новости регионов , Законопроекты , Крым наш , Сергей Аксенов , Парламентская газета , Киев , Республика Крым
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