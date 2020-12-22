Представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил Sputnik Армения , что оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна исключительно конституционными методами.

По его словам, возможны четыре варианта развития событий. В первом случае Пашинян сам уходит в отставку; во втором — парламент принимает соответствующее решение на внеочередном заседании; в третьем — заводится уголовное дело по признакам государственной измене; и в четвертом — правительство по требованию 2/3 министров созывает внеочередное заседание и обсуждает вопрос отставки премьера.

Сагателян подчеркнул, что оппозиция будет работать по всем четырем направлениям.

Ранее сторонники оппозиции объявили 22 декабря днем масштабных акций протеста и общенациональной забастовки. В ходе акций они окружили здание правительства в Ереване, однако позднее ее приостановили. В пресс-службе правительства Армении РИА Новости сообщили, что премьер Никол Пашинян, несмотря на протесты, работает в обычном режиме.

Помимо этого, оппозиционные фракции инициировали внеочередное заседание парламента для отмены военного положения. Как заявила депутат партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян, военное положение мешает запустить процесс отставки премьер-министра, поэтому сторонники Пашиняна оттягивают его отмену. Также оно не позволяет беспрепятственно проводить акции протеста.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.